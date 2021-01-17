У трьох містах 17 січня проходять повторні вибори міського голови

Повторні вибори міського голови 17 січня відбуваються в Борисполі й Броварах на Київщині і в Новгород-Сіверську Чернігівської області, повідомила Центральна виборча комісія.

У Борисполі й Новгород-Сіверську повторні вибори призначили у зв’язку зі смертю кандидатів, які отримали найбільшу підтримку на виборах 25 жовтня 2020 року. У Броварах повторні вибори призначив суд.

Крім виборів міських голів, 17 січня також обиратимуть і депутатів Броварської міської ради (Київська область).

Також у територіальних громадах із кількістю виборців до 10 тисяч у 17 регіонах відбудуться повторні вибори депутатів місцевих рад, додали у Центрвиборчкомі.

Результати виборів депутатів місцевих рад і міського голови мають бути встановлені не пізніше як на 12-ий день із дня повторного голосування, тобто до 29 січня 2021 року включно, повідомили у ЦВК.

28 жовтня мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук помер від ускладень, викликаних коронавірусною інфекцією, 29 жовтня від COVID-19 помер міський голова Новгород-Сіверська Чернігівської області Олег Бондаренко. Обидва були переобрані на свої посади на місцевих виборах 25 жовтня.