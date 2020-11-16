ЦВК призначила нові вибори в містах, де мери померли від COVID-19

Центральна виборча комісія призначила нові вибори в містах, де мери померли від COVID-19.

У Новгород-Сіверському Чернігівської області вибори міського голови призначені на 17 січня, а в Борисполі на Київщині – на 31 січня.

У ЦВК нагадали, що в Броварах під Києвом суд призначив повторні вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради. У селі Уланівка Вінницької області за рішенням суду мають відбутися повторні вибори сільського голови.

28 жовтня після COVID-19 пішов із життя мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук, 29 жовтня – міський голова Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко. Обидва були переобрані на свої посади на місцевих виборах.

16 листопада хвороба забрала життя новообраного мера Конотопа Сумської області Олександра Лугового.