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16 листопада 2020, Київ 22:02
Новини | Політика

ЦВК призначила нові вибори в містах, де мери померли від COVID-19

ЦВК призначила повторні місцеві вибори на січень

Центральна виборча комісія призначила нові вибори в містах, де мери померли від COVID-19.

У Новгород-Сіверському Чернігівської області вибори міського голови призначені на 17 січня, а в Борисполі на Київщині – на 31 січня.

У ЦВК нагадали, що в Броварах під Києвом суд призначив повторні вибори міського голови та депутатів Броварської міської ради. У селі Уланівка Вінницької області за рішенням суду мають відбутися повторні вибори сільського голови.

28 жовтня після COVID-19 пішов із життя мер Борисполя Київської області Анатолій Федорчук, 29 жовтня – міський голова Новгорода-Сіверського Чернігівської області Олег Бондаренко. Обидва були переобрані на свої посади на місцевих виборах.

16 листопада хвороба забрала життя новообраного мера Конотопа Сумської області Олександра Лугового.

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