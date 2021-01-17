Вибори на Київщині: поліція задокументувала 24 порушення

На Київщині поліція задокументувала 24 повідомлення про порушення виборчого законодавства під час проведення повторних виборів 17 січня.

«Станом на 12:00 годину до поліції Київщини надійшло 24 повідомлення, пов’язаних із порушенням виборчого процесу. Поліція провела перевірку, за матеріалами якої складено 8 адміністративних протоколів», – йдеться в повідомленні Нацполіції.

Зокрема, як уточнили у поліції, низка повідомлень надійшла про фотографування виборчих бюлетенів й інші неправомірні дії учасників виборів.

«Поліцейські відреагували на всі звернення оперативно і склали відносно порушників 6 адмінпротоколів – за публічне розголошення виборцем, результатів волевиявлення в приміщенні для голосування (ст. 212-22 Кодексу України про адміністративне правопорушення). Ще один із жителів міста Бровари в приміщені ДВК ображав учасників виборчого процесу та ще й прийшов до виборчої дільниці без засобів індивідуального захисту. За такі правопорушення працівники поліції склали відносно чоловіка адміністративні протоколи за ст. 173 та за ст. 44-3 КУпАП», – йдеться в повідомленні.

Крім того, поліцейські перевіряють інформацію про невчасне відкриття виборчої дільниці. Одна з ДВК у місті Бровари не відкрилася о 8-й годині ранку, оскільки члени підготовчого засідання не встигли вчасно реєструвати спостерігачів виборчого процесу, йдеться в повідомленні.

За даними Центральної виборчої комісії, 17 січня у трьох територіальних громадах відбуваються повторні вибори міського голови: Борисполі й Броварах Київської області та Новгород-Сіверську Чернігівської області. Також сьогодні обирають депутатів Броварської міської ради.