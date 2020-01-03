З 16 січня стартує висування кандидатів у депутати на виборах по округу в Харківській області – ЦВК

Центральна виборча комісія на засіданні у п’ятницю затвердила календарний план заходів з підготовки та проведення проміжних виборів народного депутата на окрузі №179 в Харківській області, запланованих на 15 березня.

«З 16 січня до 3 лютого включно відбуватиметься висування кандидатів у народні депутати України в одномандатному окрузі політичними партіями та шляхом самовисування; 3 16 січня до 13 лютого включно – подання документів до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатів у депутати; до 18 лютого включно – закінчення реєстрації кандидатів у депутати», – йдеться в повідомленні.

Також у ЦВК зазначили, що до 00:00 годин 13 березня передбачене закінчення передвиборної агітації, а результати виборів мають бути встановлені до 30 березня включно.

13 грудня минулого року Центральна виборча комісія призначила проміжні вибори народного депутата на окрузі номер 179 в Харківській області на 15 березня 2020 року.

На початку грудня Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата, члена фракції «Слуга народу» Олексія Кучера, який в липні переміг на виборах в 179-му окрузі.

За кілька тижнів до цього Кучер став головою Харківської обласної державної адміністрації.