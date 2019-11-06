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06 листопада 2019, Київ 16:54
Новини | Політика

«Поки що вітаю, а за результатами – побачимо»: Зеленський на представленні голови Харківської ОДА

Президент України Володимир Зеленський 6 листопада перебуває з робочою поїздкою на Харківщині (фото архівне)

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Президент України Володимир Зеленський представив у Харкові голову обласної державної адміністрації Олексія Кучера, повідомляє пресслужба його Офісу.

«Вітаю вас. Поки що вітаю, а за результатами – побачимо», – сказав Зеленський Кучеру і вручив йому службове посвідчення.

Як інформує сайт Офісу президента, Кучер назвав пріоритетом роботи на посаді голови Харківської ОДА залучення інвестицій, вирішення екологічних проблем і боротьбу з корупцією.

/**/ /**/ Відповідний указ Володимира Зеленського оприлюднений 28 жовтня
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Олексій Кучер має педагогічну та юридичну освіту, на позачергових виборах до Верховної Ради був обраний народним депутатом України від партії «Слуга народу».

Кандидатуру Олексія Кучера на посаду керівника Харківської обласної держадміністрації уряд погодив 20 жовтня.

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