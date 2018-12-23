У 78 об’єднаних громадах відбуваються перші місцеві вибори – Кабмін

У 78 об’єднаних територіальних громадах у 13 областях відбуваються перші місцеві вибори голів та депутатів, повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

Він зазначив, що вибори відбуваються в дев’ятьох міських, 16 селищних, 53 сільських ОТГ.

Вибори призначені у Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Івано-Франківській, Київській, Кіровоградській, Львівській, Полтавській, Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Черкаській та Чернівецькій областях.

У зв’язку із запровадженням воєнного стану в 10 областях ЦВК перенесла вибори у 45 ОТГ.

Після виборів 23 грудня в Україні діятимуть вже 805 ОТГ, до складу яких увійшли понад 3700 сільських, селищних, міських рад.