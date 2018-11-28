Вибори в Грузії: екзитполи прогнозують перемогу Зурабішвілі

За даними екзитполів, другий тур президентських виборів у Грузії завершився перемогою кандидатки від правлячої партії «Грузинська мрія» Саломе Зурабішвілі.

За даними дослідження компанії Gallup, Зурабішвілі, яку підтримує партія колишнього прем’єр-міністра Бідзіни Іванішвілі, отримала 58% голосів за результатами волевиявлення 28 листопада.

Кандидат від опозиції Ґріґол Вашадзе отримав 42% голосів. Він представляв опозицію, очолювану партією «Об’єднаний національний рух», яку заснував колишній президент Грузії Міхеїл Саакашвілі.

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Інше опитування, проведене американською компанією Edison Research, показало 55% підтримки в Зурабішвілі і 45% – у Вашадзе. Центральна виборча комісія Грузії планує оголосити попередні результаті вранці 29 листопада.

Вашадзе заявив, що поважає висновки екзитполів, але зачекає з висновками до оголошення остаточних результатів, адже чимало виборців прийшли на дільниці після 17 вечора в день виборів.

Перший тур закінчився невеликою перевагою Зурабішвілі. У разі перемоги вона стане першою жінкою на посаді президента в післярадянських державах, за винятком країн Балтії.