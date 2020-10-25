У ЦВК повідомили про зміни в складі низки ТВК з місцевих виборів

У Центральній виборчій комісії України повідомили, що у звʼязку з надходженням подань щодо зміни складу ТВК комісія внесла зміни до складу низки територіальних виборчих комісій, що здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів.

«Комісія припинила повноваження 4 988 членів територіальних виборчих комісій. З них – 330 голів ТВК, 287 заступників голів ТВК, 349 – секретарів ТВК, 4 022 – членів ТВК», – повідомили у комісії 24 жовтня, напередодні місцевих виборів.

О 8:00 25 жовтня в Україні стартує голосування на місцевих виборах 2020 року. Українці обиратимуть депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК. Другий тур виборів міських голів буде проводитися лише в містах із кількістю виборців понад 75 тисяч осіб (якщо жоден із кандидатів не набере понад 50% голосів у першому турі).