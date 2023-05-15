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У Туреччині 28 травня відбудеться другий тур виборів президента

Лідером першого туру виборів став чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган

У Туреччині 28 травня відбудеться другий тур виборів президента, оскільки жоден з кандидатів не отримав абсолютної більшості під час голосування в неділю, оголосив голова національного виборчого органу країни, повідомляє агенція «Анадолу».

Перший тур голосування завершився тим, що жоден кандидат не зміг подолати необхідний 50-відсотковий бар’єр, але лідером став чинний президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з підтримкою 49,51% виборців, його головний опонент Кемаль Киличдароглу підтримали 44,88% виборців.

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Явка виборців на недільних виборах склала 88,92%.

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