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25 жовтня 2020, Київ 09:39
Новини | Політика

У «день тиші» поліція відкрила 48 кримінальних проваджень через порушення

У Нацполіції 25 жовтня повідомили, що до правоохоронців надійшла 1041 заява та повідомлення щодо порушень напередодні місцевих виборів, у «день тиші».

«Поліцейські склали 128 протоколів про вчинення адміністративних правопорушень виборчого законодавства. У «день тиші» до органів поліції надійшло 1041 заява та повідомлення. Із усіх зафіксованих порушень 648 – пов’язані з незаконною агітацією. Найбільше порушень виявлено у Харківській області – 73, у Рівненській – 68, у Дніпропетровській – 67, у Донецькій – 51 та у місті Києві – 49», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що за 48 фактами відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до законодавства, доба напередодні дня виборів є так званим «днем тиші», протягом якого, як і в день виборів, заборонена передвиборча агітація.

Раніше повідомлялося про залучення на охорону виборчих бюлетенів 47 тисяч правоохоронців із загального числа у майже 140 тисяч, що чергуватимуть на виборах.

В неділю, 25 жовтня, в Україні тривають вибори до місцевих органів влади. Голосування проходитиме до 20:00. Українці обирають депутатів обласних, районних рад, а також депутатів місцевих рад та їх голів у 1439 громадах. Не відбуватимуться вибори на тимчасово окупованих територіях України та у 18 громадах Донецької і Луганської областей, де вибори на підставі висновків обласних військово-цивільних адміністрацій не призначила ЦВК.

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