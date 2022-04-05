Від України не було ніяких спроб втручання у вибори в Угорщині – Непоп

Посол України в Угорщині Любов Непоп прокоментувала звинувачення голови угорського МЗС на адресу Києва у спробах втрутитися у парламентські вибори в Угорщині. За словами Петера Сійярто, цей сценарій дипломатка обговорювала з українським міністром закордонних справ телефоном.

«Я взагалі не знаю, на яку саме розмову посилається пан міністр Сійярто, але я можу вам з упевненістю і з повною гарантією сказати, що Україна не лише не втручалася, а навіть і не намагалася втручатися в угорські вибори», – відповіла дипломатка у коментарі Радіо Свобода на запитання про те, чи була така розмова в неї з головою українського МЗС.

Любов Непоп додала, що від союзників, а Угорщину Україна вважає такою, «таємниць у нас немає».

Вона пригадала, що того дня чи «за кілька днів після того», як Сійярто заявив про наміри України втрутитися у вибори, її телефон був уражений вірусом. Дипломатка отримувала «шкідливі повідомлення» на телефон.

«Це не обов’язково робота угорських спецслужб. Ви знаєте, ми всі маємо пам’ятати про те, що Росія діє не тільки на території України. І, до речі, ця атака, яка відбувалася тут, в Угорщині, відбувалася абсолютно одночасно з повідомленнями про те, що аналогічні атаки відбувалися на телефонні номери українських споживачів у нас», – натякнула Непоп, додавши, що підтвердження, що саме за цією атакою стоїть Росія, в неї немає, але тамтешні спецслужби працюють і проти українських дипустанов, зокрема.

Минулого тижня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто у фейсбуці звинуватив Україну у спробі вплинути на результати парламентських виборів в Угорщині. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав, що заяви Сійярто не відповідають дійсності й руйнують відносини між Києвом і Будапештом.

3 квітня багаторічний прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, в кабміні якого за дипломатію відповідає Петер Сійярто, здобув разом зі своєю партією «Фідес» переконливу перемогу на парламентських виборах.