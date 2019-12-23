ЦВК Узбекистану визнала парламентські вибори такими, що відбулися

В Узбекистані 22 грудня відбулися вибори в Законодавчу палату Олій Мажліса (парламенту) і місцевих рад. Центрвиборчком Узбекистану оголосить попередні результати в другій половині дня 23 грудня, але вибори вже визнані такими, що відбулися.

Спостерігачі від Шанхайської організації співпраці (ШОС), а також від Співдружності незалежних держав заявили, що не зафіксували серйозних порушень.

Це перші вибори в парламент з моменту вступу на посаду нинішнього президента Шавкат Мірзійоєва. Він прийшов до влади в 2016 році після смерті першого президента Узбекистану Іслама Карімова.

За даними ЦВК країни, явка склала 70%, це майже 19 мільйонів людей. Вибори вважаються такими, що відбулися, якщо явка склала не менш як 33%.

У виборах взяли участь п’ять партій, які й нині представлені в парламенті і дотримуються єдиної політики з важливих питань.

Напередодні виборів, 13 грудня, ОБСЄ оприлюнила проміжний звіт. У ньому говориться, що попри поступові зміни політичної системи на краще, виборче законодавство і особливо система реєстрації нових партій залишаються «обтяжливими» і «застосовуються довільно». В ОБСЄ також відзначили, що з 2003 року жодна реально опозиційна владі партія не була зареєстрована.