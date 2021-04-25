Екзит-поли: на виборах в Албанії соціалісти здобувають 47% голосів, демократи – 43,5%

На парламентських виборах в Албанії соціалісти здобувають 46,9% голосів, свідчать дані екзит-полу телеканалу Top Channel TV. Перемога потенційно означатиме третій прем’єрський термін для Еді Рами.

За даними екзит-полу, друге місце посідає Демократична партія з 43,5%. Інша опозиційна партія – «Соціалістичний рух за інтеграцію» – здобуває 6,9%.

Явка на виборах становила 48%.

«Ніхто не знає, хто виграв вибори. Ми маємо чекати 48 годин», – заявив чільний посадовець виборчої комісії Ілірджан Челібаші.

Парламент в Албанії обирається на чотири роки. Він складається зі 140 депутатів.