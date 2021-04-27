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28 квітня 2021, Київ 00:33
Новини | Міжнародні

Албанія: на парламентських виборах партія прем’єра набирає 49% голосів

Рама оголосив, що його партія здобула «найбільш складну, але найсолодшу» перемогу

На парламентських виборах Соціалістична партія прем’єра Еді Рами набирає 49% голосів. Виборча комісія вже підрахувала 95% голосів.

Рама оголосив, що його партія здобула «найбільш складну, але найсолодшу» перемогу. Вона може отримати 74 місця в парламенту.

Опозиційна Демократична партія наразі набирає 39 відсотків голосів і 59 місць у парламенті. У 2017 році на виборах вона отримала 16 місць.

Її соратники із «Соціалістичного руху за інтеграцію» здобувають сім відсотків та чотири місця. Партія дружини президента Моніки Кримаді втратить 12 місць.

Явка на виборах становила 48%. Це на три відсоткові пункти вище, ніж явка у 2017 році, яка була найнижчою в історії.

Еді Рама може стати прем’єром Албанії втретє поспіль. Він очолює уряд з 2013 року.

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