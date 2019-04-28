На виборах в Іспанії владна соціалістична партія набирає найбільше голосів – екзит-поли

На дострокових парламентських виборах в Іспанії владна Соціалістична робітнича партія на чолі з прем'єр-міністром Педро Санчесом набирає найбільше голосів, свідчать дані екзит-полів.

Партія набирає 28,1% і, ймовірно, втратить сильну більшість у парламенті. Далі йде консервативна Народна партія на чолі з Пабло Касадо (17,8%).

Крім того, 12% набирає партія «Вокс». Це вперше за 40 років, коли ультраправа політична сила потрапляє до парламенту.

Перед виборами опозиція звинувачувала Педро Санчеса в «заграванні» з каталонцями – глава уряду заявляв про необхідність вести діалог із регіональною владою. Цю позицію підтримують ліві. Однак «Народна партія» наполягає на обмеженні самоврядування Каталонії. За більш сувору позицію щодо цього регіону виступають і центристи з партії «Громадяни». Ультраправа «Вокс» взагалі домагається скасування автономії для каталонців.

Питання про майбутнє Каталонії може стати вирішальним при формуванні нового уряду. Оскільки, найімовірніше, жодна з партій не отримає абсолютної більшості мандатів, політичним силам доведеться створювати коаліцію, щоб призначити керівника уряду. Після виборів у 2015 році політичні сили не змогли домовитися. Через це були призначені нові вибори.

У 2016 році знову перемогла «Народна партія». Після тривалих переговорів главою уряду був затверджений Маріано Рахой. Але після корупційного скандалу минулого року йому винесли вотум недовіри, а посаду прем'єра зайняв соціаліст Педро Санчес. Однак, його уряд не зміг втриматися при владі і року – Санчес оголосив про дострокові вибори через те, що Конгрес депутатів не схвалив запропонований проект бюджету на поточний рік.