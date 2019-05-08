ЄС критикує рішення повторно провести вибори в Стамбулі, на яких переміг опозиціонер

Європейський союз критикує рішення турецької влади провести повторні вибори мера Стамбула, на яких несподівано переміг опозиціонер.

Верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні 7 травня закликала турецьку владу «невідкладно» пояснити своє рішення. Вона зазначила, що «забезпечення вільного, чесного та прозорого виборчого процесу є важливим для будь-якої демократії».

Німеччина назвала рішення турецької влади «незрозумілим», а Франція закликала показати «повагу до демократичних принципів».

Державний департамент США прямо не критикував рішення, однак зазначив, що «здорова демократія» із прозорими виборами є в інтересах самої Туреччини.

Владна Партія справедливості та розвитку оскаржила перемогу кандидата від опозиційної Народно-республіканської партії Екрема Імамоглу, заявивши про «порушення та корупцію».

6 травня Вища виборча комісія Туреччини вирішила скасувати результати виборів мера Стамбула і провести повторне голосування 23 червня, що викликало протести в найбільшому турецькому місті.

Муніципальні вибори в Туреччині відбулися 31 березня. У них взяли участь близько 57 мільйонів громадян. На виборах мера Стамбула Екрем Імамоглу на кілька тисяч голосів обійшов кандидата від владної партії Біналі Йилдирима. У столиці Туреччини Анкарі кандидат від опозиції Мансур Яваш набрав понад 50% голосів. За представника Партії справедливості і розвитку Мехмета Озхасекі проголосували трохи більш як 47% виборців.