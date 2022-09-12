У Росії завершились триденні вибори – перемагає «Єдина Росія»

У Росії 11 вересня завершилося триденне голосування на виборах різних рівнів. За попередніми даними Центрвиборчкому, на виборах губернаторів та виборах регіональних парламентів лідирують представники владної «Єдиної Росії».

Губернаторів обирали у 14 регіонах. Тільки у двох із них на момент підрахунку голосів ввечері в неділю перемагали самовисуванці.

У шести російських регіонах відбулися вибори до законодавчих зборів. У всіх до ночі неділі лідирували також кандидати від «Єдиної Росії».

У Москві явка на муніципальних виборах станом на 18:00 склала майже 33% (електронне та очне голосування). Дистанційно проголосували понад 1,7 млн осіб. Явка з електронного голосування становила 41%.

У ЦВК незабаром після закриття виборчих дільниць повідомили, що не зафіксували жодних серйозних порушень під час голосування. При цьому МВС заявило, що поліція порушила вісім кримінальних справ, пов’язаних із виборами, та виявила 156 адміністративних правопорушень. Подробиці МВС не розкрило.

Памфілова рекомендувала не підбивати підсумки виборів голів регіонів та законодавчих зборів раніше 14 вересня, щоб комісія буцімто встигла розглянути скарги.

У Держдумі заявили, що побачили спроби втручання у вибори в Росії з боку країн Заходу. Голова комісії Держдуми з розслідування фактів втручання іноземних держав Василь Піскарьов зазначив, що діяльність із просування «вигідних Заходу кандидатів координується та фінансується переважно п’ятьма центрами управління зі США, Великобританії, ФРН, Швеції та України». Доказів Піскарьов не навів.

За даними «ОВД-Инфо», за три дні голосування по всій Росії затримали 19 людей. Дев’ять із них — кандидати, п’ятеро – спостерігачі.

Деякі оглядачі заявляли, що передвиборна агітація та реальна конкуренція на виборах була практично відсутня.

Винятком можна вважати Москву, де у низці районів на муніципальних депутатів висунулися противники війни з Україною та критики Кремля. Деякі з них були зняті з виборів.