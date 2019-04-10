У МЗС Росії відреагували на білборди з Порошенком і Путіним

У Міністерстві закордонних справ Росії відреагували на появу в Україні білбордів, використаних виборчим штабом кандидата в президенти України, чинного глави держави Петра Порошенка, на яких зображений президент Росії Володимир Путін.

«Шкода, Сем Блек не дожив до наших днів, автор незабутньої книги «PR. Що це таке?». Впевнена, пішов би в монастир після побаченого. І повів би туди всіх білодомівських ідеологів «демократизації» України», – написала на сторінці у Facebook речниця МЗС Росії Марія Захарова.

Вона додала до свого допису фото білборда, на якому зображені Порошенко і Путін.

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Напередодні користувачі соціальних мереж почали публікувати зображення передвиборчих білбордів з різних міст України, на яких написано «21 квітня. Вирішальний вибір» і розміщене фото президентів України і Росії, що дивляться одне на одного. У виборчому штабі Петра Порошенка заявили, що такі агітаційні плакати є офіційним рекламним продуктом, сплаченим із виборчого фонду кандидата в президенти. «У Путіна, зрозуміло, згоди не питали», – повідомили у виборчій кампанії «Порошенко2019».

У статті 8 закону України «Про рекламу» йдеться, що «у рекламі забороняється вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи».

Стаття 64 також вводить обмеження безпосередньо щодо ведення передвиборчої агітації. Вона забороняє участь у передвиборчій агітації «особам, які не є громадянами України».