Під час виборів Зеленського підтримали б 39% українців – соцопитування

Якби вибори президента відбулися найближчої неділі, чинного президента України Володимира Зеленського підтримали б 39% українців, які визначилися з вибором та пішли б на голосування, йдеться в соціологічному опитуванні групи «Рейтинг».

13,9% підтримали б Юрія Бойка, 13,3% – Петра Порошенка, 8,6% – Юлію Тимошенко, 5,9% – Ігоря Смешка.

Якби в другий тур знову вийшли Зеленський та Порошенко, 75% підтримали б чинного президента, 25% – його опонента. Подібні результати були б у випадку виходу до другого туру Бойка та Тимошенко.

Парламентський рейтинг очолює партія «Слуга народу», яку готові підтримати 34% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Опозиційна платформа – За життя» – 15,1%, «Європейська солідарність» – 14,0%, «Батьківщина» – 9,2%, «Сила і честь» – 4,7% та «Радикальну партію» – 4,0%. Приблизно по 3% готові підтримати «партію Шарія», «Українську стратегію Гройсмана», «Свободу» і «Голос».

Опитування відбувалося 12-13 травня. У ньому взяли участь 3000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 1,8%.