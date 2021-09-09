До 7 зросло число жертв вибуху газу в місті під Москвою

У Росії, у підмосковному Ногінську зранку 9 вересня рятувальники виявили під завалами тіла ще двох людей, загиблих унаслідок учорашнього вибуху газу в житловому дев’ятиповерховому будинку. Про це повідомляють російські інформагенції з посиланням на рятувальників.

«При розборі завалів зруйнованого будинку виявлені ще два тіла загиблих. Вони поки не вилучені. Всього, за останніми даними, загинули семеро людей», – повідомило джерело в екстрених службах.

Уранці в середу, 8 вересня, коли вже були знайдені тіла двох загиблих, влада повідомила, що ще п’ятеро мешканців будинку не виходили на зв’язок. До вечора рятувальники дістали з-під завалів тіла двох загиблих, включно з дівчиною-підлітком. Ще одне тіло знайшли в ніч на четвер. 17 осіб зазнали різних травм.

МНС продовжує працювати на місці вибуху.

Основна версія вибуху – витік побутового газу. Обрушилася стіна від другого до четвертого поверху.

У Ногінську скасували святкування Дня міста та оголосили триденну жалобу.