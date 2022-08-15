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Вибух у Єревані: на ранок відомо про шістьох загиблих

Тривають рятувальні та пошукові роботи, пожежу ще не локалізували

На 8 ранку 15 серпня відомо про шістьох загиблих внаслідок вибуху й пожежі в торговельному центрі «Сурмалу» в столиці Вірменії Єревані, повідомляє місцева служба Радіо Свобода із посиланням на речника Міністерства надзвичайних ситуацій Айка Костаняна.

За його словами, певний час тому рятувальники дістали з-під завалів ще одне тіло.

Представник МНС Гарі Армаганян повідомив Радіо Свобода, що особи чотирьох постраждалих вже вдалося встановити.

Крім того, ще 16 людей вважаються зниклими безвісти. Тривають рятувальні та пошукові роботи, пожежу ще не локалізували.

Вдень 14 серпня, у торговому центрі стався вибух і почалася пожежа.

Представник Міністерства з надзвичайних ситуацій у розмові з вірменською службою Радіо Свобода уточнив, що спалахнув триповерховий будинок складу, який частково обвалився.

Джерела агентства «Новини-Вірменія» кажуть, що пожежа сталася на складі феєрверків.

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