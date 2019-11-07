Вибух автомобіля в Києві: 1 людина загинула, двоє – поранені

Одна людина загинула, двоє – поранені внаслідок вибуху автомобіля на Брест-Литовському шосе в Києві. За даними поліції, до вибуху може бути причетний мотоцикліст, для розшуку і затримання якого проводять спеціальну операцію.

Загиблий – водій автомобіля, його імені в поліції не називають.

Вибух стався ввечері 6 листопада.

«Близько 21:40 поліцейські отримали повідомлення про те, що у Святошинському районі вибухнув «Мерседес». Коли на місце події прибули поліцейські, з’ясувалося, що водій автомобіля загинув, ще двоє пасажирів отримали тілесні ушкодження. Окрім того, пошкоджено транспортний засіб, який у момент вибуху був неподалік. За попередньою інформацією, до цієї події може бути причетний мотоцикліст. Для його розшуку і затримання введено спеціальну поліцейську операцію», – заявляють у поліції.

Як повідомляють ЗМІ, очевидці бачили, як мотоцикліст наблизився до пасажирського боку автомобіля і кинув вибуховий пристрій в авто, а потім втік.

На відео, оприлюдненому сайтом dtp.kiev.ua, який моніторить ДТП, видно, як в автомобіля вибухом знесло дах.

Поліція ще визначається з кваліфікацією інциденту.