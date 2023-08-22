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Вілкул повідомив про вибух в Кривому Розі

Наслідки ракетної атаки РФ на Кривий Ріг, 31 липня 2023 року

Голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомив про вибух в місті.

«Кривий Ріг. Вибух. Нічого не знімаємо та не викладаємо в інтернет», – написав він вранці у телеграмі.

Обласна влада наразі не повідомляє деталей.

Близько 5:30 у Кривому Розі та тергромаді була оголошена повітряна тривога, яка протривала понад годину.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак 12 серпня повідомив, що російські війська вдарили по Кривому Рогу балістикою. Тоді жертв не було.

Вранці 31 липня російські війська атакували Кривий Ріг, застосувавши дві ракети: одна влучила в секцію житлового будинку з четвертого по дев’ятий поверхи, друга – в нежитлову будівлю. Внаслідок цього обстрілу шестеро людей загинули, у тому числі одна дитина, понад 80 постраждали.

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