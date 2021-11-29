Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Миколаївській області завершені – ДСНС

Пошуково-рятувальні роботи на місці вибуху в Новій Одесі на Миколаївщині завершені, повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 7 год. 29 листопада продовжуються роботи з прибирання та вивозу будівельного сміття (вивезено 130 м3). На місці залишаються розгорнутими два намети ДСНС та намет Червоного Хреста. Для чергування від ДСНС залучено 6 осіб та 4 одиниці техніки», – йдеться в повідомленні.

Читайте також: Вибух у Миколаївській області: рятувальники повідомляють про третього загиблого

27 листопада місті Нова Одеса Миколаївської області в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо – побутового газу, в квартирі на п’ятому поверсі). Троє людей загинули і троє постраждали. Мешканці з 30 відселених квартир будинку тимчасово розмістились у родичів, ще одна людина – в готелі.