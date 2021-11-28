Вибух у Миколаївській області: рятувальники повідомляють про третього загиблого

Внаслідок вибуху в місті Нова Одеса на Миколаївщині загинули троє людей, повідомляє місцеве управління Державної служби з надзвичайних ситуацій 28 листопада.

Згідно з повідомленням, тіло третього загиблого вилучили з-під завалів о 16:10 у неділю. Ще одного загиблого виявили напередодні увечері. Першу загиблу виявили по обіді 27 листопада.

Ще троє людей постраждали, один із них був госпіталізований із переломом передпліччя, ще двоє були в шоковому стані і відмовилися від госпіталізації. З будинку загалом евакуювали 54 людини.

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Зараз триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку та пошук можливих заблокованих під завалами. До робіт залучили 232 людини, з них 127 – працівники ДСНС, також службовці Нацполіції, Національної гвардії, медичні працівники, співробітники «Червоного хреста».

Вранці 27 листопада в місті Нова Одеса у Миколаївській області в п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5-му поверсі), внаслідок чого зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах.