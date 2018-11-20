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20 Листопад 2018, Київ 18:16
Новини | Події

У Рівненській області на полігоні стався вибух, поранений військовий – поліція

Поліція: під час навчань колона військової техніки зупинилася оглянути транспорт

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У Рівненській області на полігоні стався вибух, повідомила поліція регіону. Унаслідок інциденту був поранений 19-річний солдат.

За попередньою інформацією, під час навчань колона військової техніки зупинилася оглянути транспорт. У цей час поблизу однієї із машин вибухнув поки невстановлений предмет.

У 30 окремій механізованій бригаді імені князя Костянтина Острозького заявили, що стан здоров’я пораненого задовільний. Лікарі класифікували його травму як легку.

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