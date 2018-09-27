У Міноборони «Молот» вважають не гіршим за інші міномети

Міністерство оборони наразі не має наміру знімати з озброєння міномет «Молот», в результаті розриву якого влітку на Рівненському полігоні загинули трое військових. У відомстві стверджують, що статистка аварійних ситуацій з «Молотом» є такою ж, як і статистика подібних випадків з іншими мінометами. Тим часом експертиза довела, що сталь, з якої виготовляється цей вид озброєння, відповідає вимогам. Попри це генеральний прокурор України наполягає на ревізії усіх мінометів «Молот».

У Міністерстві оборони України схиляються до того, що загибель вояків стала наслідком недотримання заходів безпеки. Про це під час засідання парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони говорив державний секретар Міноборони Олександр Дублян.

Має місце порушення заходів безпеки. Є проблема навченості, а також порушення нормативів

«Що стосується небойових втрат, яких зазнали наші військовослужбовці, то має місце порушення заходів безпеки. Але вони стосуються не тільки експлуатації і ведення вогню з мінометів, а також і інших видів озброєння, а також експлуатації військової техніки. За кожним випадком Міністерством оборони та Генеральним штабом призначаються службові розслідування. Висновки цих розслідувань і напрацювання доводяться до військ. Випадок, який трапився 23 вересня (2018 року – ред.) біля населеного пункту Луганське (Донецької області – ред.), на жаль, також двое військовослужбовців були поранені, але вони дотрималися рекомендацій, які були зроблені з висновків розслідувань, і в результаті залишилися живими, вони отримали легкі поранення в результаті також розриву міномета «Молот». Є проблема навченості, а також порушення нормативів, які є у військах. Думаю, це питання ми поправимо», – запевнив Дублян.

Що доводить експертиза?

Порушення правил експлуатації міномета причиною розриву називає і директор Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Олександр Рувін. За його словами, вибух влітку на полігоні стався через подвійне заряджання.

Показники, які впливають на безпеку при забезпеченні стрільби, повністю витримані. Сталь і сам ствол, труба міномета, відповідають документації

«Одна міна, коли її кинули, не спрацювала – сталася «осєчка». Під вагою наступної міни, яку закидують, вона наколюється, але вишибний заряд у неї розрахований тільки на одну міну. І вона починає йти, наступна міна вагою 16 кілограмів над нею висить – і обидві міни розлітаються», – пояснив Рувін.

Директор інституту судових експертиз додав, що міномет, який використовувався під час навчань, був із заміненим запобіжником від подвійного заряджання, оскільки стандартний часто не спрацьовував. Водночас Олександр Рувін заявив: сталь, з якої зроблено ствол міномета, відповідає вимогам.

​«Це результати досліджень металу ствола, про що було багато чуток, що він розривається, що він нестандартний... В середньому всі показники, які впливають на безпеку при забезпеченні стрільби, повністю витримані. Сталь і сам ствол, труба міномета відповідають документації», –зауважив Рувін.

Луценко наполягає на ревізії

У свою чергу генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що слідство опрацьовує кілька версій розриву міномета на Рівненському полігоні, зокрема людський фактор і незадовільний технічний стан цих мінометів. Водночас, за його словами, на основі вже отриманих експертних висновків, найбільш вразливими у мінометів є два вузли: запобіжник та пусковий механізм. Відтак генпрокурор пропонує провести повну ревізію мінометів «Молот».

Прошу комітет прийняти рішення та звернутися до Міністерства оборони та «Укроборонпрому», терміново призначити повну ревізію наявних мінометів «Молот»

«Прошу комітет прийняти рішення та звернутися до Міністерства оборони та «Укроборонпрому», терміново призначити повну ревізію наявних мінометів «Молот» та їх гарантійного обслуговування заводом-виробником», – сказав Луценко.

За словами Юрія Луценка, щодо інцидентів з розривом стволів мінометів розслідується вісім кримінальних справ. У цих провадженнях мова йде про загибель 13 осіб і травмування 30 осіб.

«Встановлено, що всього з 2016 року мало місце 13 фактів розриву 120-мм мінометів, які перебували на обліку ЗСУ. З них дев'ять – «Молот», чотири – радянські 2Б11», – повідомив генпрокурор.

При цьому, зауважив Юрій Луценко, розрив міномета від подвійного заряджання підтверджено лише за фактом вибуху на Рівненському полігоні у липні цього року.