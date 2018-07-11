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11 Липень 2018, Київ 15:05
Новини | Події

Вибух міномета на Рівненщині: на полігоні почали слідчий експеримент

Прокуратура розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета

Керівник військової прокуратури Анатолій Матіос заявляє, що у рамках розслідування обставин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області почали слідчий експеримент.

«На полігоні за участю директора КНДІСЕ, експертів та представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномета «Молот», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Військова прокуратура розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео
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Мінометний вибух на Рівненщині: постраждалих евакуювали до Львова – відео

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