Вибух міномета на Рівненщині: на полігоні почали слідчий експеримент

Керівник військової прокуратури Анатолій Матіос заявляє, що у рамках розслідування обставин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області почали слідчий експеримент.

«На полігоні за участю директора КНДІСЕ, експертів та представників Міноборони починаємо слідчий експеримент щодо встановлення причини детонації/вибуху міномета «Молот», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Військова прокуратура розглядає однією з версій причин вибуху під час навчань на полігоні в Рівненській області подвійне заряджання міномета.

Вранці 6 липня під час навчань з бойовою стрільбою на Рівненському полігоні загинули троє військових, ще дев'ять були поранені. За даними Міноборони, це сталося через розрив міномета.

Навчання тимчасово припинили. Відкрите кримінальне провадження за статтею про порушення правил поводження зі зброєю.