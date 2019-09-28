Вибух на танкері з росіянами і філіппінцями на борту: 18 людей постраждали

Внаслідок вибуху й пожежі на танкері в південнокорейському порту Ульсан постраждали 18 людей, повідомило агентство Yonhap з посиланням на берегову поліцію.

На борту перебували громадяни Росії і Філіппін, всього 25 осіб.

Російські дипломати розповіли агентству ТАСС, що на борту було десять росіян, ніхто з них серйозно не постраждав. У місцевій поліції стверджують, що всі члени команди танкера врятовані.

Судно перевозило нафтопродукти з Кайманових островів. Причина вибуху наразі невідома.