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28 Вересень 2019, Київ 23:42
Новини | Міжнародні

Вибух на танкері з росіянами і філіппінцями на борту: 18 людей постраждали

Момент вибуху на танкері в південнокорейському порту Ульсан, 28 вересня 2019 року

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Внаслідок вибуху й пожежі на танкері в південнокорейському порту Ульсан постраждали 18 людей, повідомило агентство Yonhap з посиланням на берегову поліцію.

На борту перебували громадяни Росії і Філіппін, всього 25 осіб.

Російські дипломати розповіли агентству ТАСС, що на борту було десять росіян, ніхто з них серйозно не постраждав. У місцевій поліції стверджують, що всі члени команди танкера врятовані.

Судно перевозило нафтопродукти з Кайманових островів. Причина вибуху наразі невідома.

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