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05 квітня 2021, Київ 17:50
Новини | Події

Суд заарештував підприємця через вибух на заводі в Харкові

Вибух у Харкові стався вночі 2 квітня. На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження

Жовтневий районний суд Харкова заарештував підприємця через вибух на заводі в Харкові, повідомила обласна прокуратура. Чоловіка взяли під варту без права застави.

Йому інкримінують порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (частина 2 статті 271 Кримінального кодексу України).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що на одному з заводів міста підприємець, не маючи відповідних документів, орендував ангар, де облаштував маслобійний цех, на якому стався вибух. У результаті вибуху одна людина отримала опіки, другий чоловік загинув», – заявили в прокуратурі.

Вибух у Харкові стався вночі 2 квітня. На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження.

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