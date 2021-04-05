Суд заарештував підприємця через вибух на заводі в Харкові

Жовтневий районний суд Харкова заарештував підприємця через вибух на заводі в Харкові, повідомила обласна прокуратура. Чоловіка взяли під варту без права застави.

Йому інкримінують порушення вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів про охорону праці, якщо це порушення заподіяло шкоду здоров’ю потерпілого (частина 2 статті 271 Кримінального кодексу України).

«Досудовим розслідуванням встановлено, що на одному з заводів міста підприємець, не маючи відповідних документів, орендував ангар, де облаштував маслобійний цех, на якому стався вибух. У результаті вибуху одна людина отримала опіки, другий чоловік загинув», – заявили в прокуратурі.

Вибух у Харкові стався вночі 2 квітня. На місці пожежі виявили тіло загиблого працівника 1997 року народження.