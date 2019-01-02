Вибух у російському Магнітогорську: з-під завалів дістали тіла 28 загиблих

Внаслідок вибуху в житловому будинку в російському Магнітогорську загинули, за останніми даними, 28 людей. Як повідомляє МНС Росії, рятувальники дістали тіла з-під завалів, 21 загиблого упізнали рідні. Серед загиблих – четверо дітей.

Доля ще 13 людей невідома. Їх продовжують шукати під уламками.

Вибух у 10-поверховому житловому будинку, внаслідок якого зруйнувалися перекриття одного з під’їздів, стався в Магнітогорську 31 грудня.

За даними Слідчого комітету Росії, який веде розслідування, головною є версія вибуху газу. Те, що вибух міг бути терактом, російські слідчі наразі заперечують.

1 січня з-під завалів дістали живим 11-місячного хлопчика. Він у тяжкому, але стабільному стані перебуває в лікарні. На даний час у Магнітогорську, що в Челябінській області Росії, сильні морози: вночі температура опускається до 20 градусів нижче нуля. Це зменшує шанси знайти живих людей під завалами.