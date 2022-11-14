МЗС: українців немає серед постраждалих через вибух в Стамбулі

Українців серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі немає, повідомляють у Міністерстві закордонних справ України.

«За інформацією турецької сторони, українців немає серед постраждалих внаслідок вибуху в Стамбулі», – написав речник МЗС Олег Ніколенко у твіттері.

13 листопаді на популярному пішохідному проспекті Істікляль у Стамбулі стався вибух. Загинули щонайменше шестеро людей, ще 81 особа постраждала, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. У момент вибуху на вулиці було багато людей.

Істікляль – це велелюдна вулиця, популярна серед туристів і місцевих жителів, на якій розташовані магазини та ресторани.