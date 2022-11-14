Поліція Туреччини затримала підозрюваного в скоєнні теракту в Стамбулі

Підозрюваний у скоєнні теракту на пішохідній вулиці Істікляль у Стамбулі затриманий, повідомив міністр внутрішніх справ Туреччини Сулейман Сойлу. За словами міністра, попередні дані вказують на те, що за терактом стоїть заборонена в Туреччині організація – «Робітнича партія Курдистану», яку Анкара вважає терористичною.

Вибух стався 13 листопада. Загинули щонайменше шестеро людей, ще 81 особа постраждала, двоє поранених перебувають у тяжкому стані. У момент вибуху на вулиці було багато людей.

Віцепрезидент Туреччини Фуат Октай раніше повідомляв, що теракт могла вчинити жінка.

Відповідальність за вибух поки що ніхто на себе не взяв. У 2015–2016 роках у найбільшому місті Туреччини кілька вибухів здійснило терористичне угруповання «Ісламська держава».