Вибухи в Коростені були навчальними – влада

Вибухи в Коростені Житомирської області, що збіглися в часі з повітряною тривогою, були навчальними, повідомила Коростенська районна державна адміністрація на своїй сторінці у фейсбуці 27 липня.

«На цю хвилину розповсюджено неправдиву інформацію щодо вибухів в місті Коростені. Вибухи лунали, але це не ворожа атака, а проведення навчання військових, яке збіглося з повітряною тривогою. Просимо не панікувати та не поширювати чутки», – йдеться в повідомленні.

Раніше місцеві телеграм-канали поширили інформацію про вибухи в Коростені.