ОВА повідомляє про «кілька сильних вибухів» на Сумщині

На Сумщині – кілька сильних вибухів у різних містах, повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

«Сумщина, Шосткинський район. Кілька сильних вибухів по різним містам», – написав Живицький в телеграмі.

8 травня війська РФ також завдали ракетного удару по території Шосткинського району. Зокрема у Глухівські громаді розбомбили єврейський цвинтар.

В ООН станом на 8 травня підтвердити загибель 3381 і поранення 3680 цивільних через повномасштабну війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.