Два Різдва і Новий рік: скільки відпочиватимуть українці

У період із 23 грудня до 7 січня українці відпочиватимуть дев’ять днів, а працюватимуть сім. Такий порядок своїм розпорядженням визначив український уряд.

Святкові вихідні розпочнуться із Різдва за Григоріанським календарем. 23,24 і 25 грудня є офіційними вихідними днями. За понеділок, 24 грудня, доведеться відпрацювати в суботу 22 грудня.

Після чотириденного робочого тижня на Новий рік українці відпочиватимуть теж три дні – 30 і 31 грудня 2018 року та 1 січня 2019 року. Однак за понеділок, 31 грудня, доведеться відпрацювати 29 грудня, в суботу.

На Різдво за Юліанським календарем вихідні припадають на 5,6 і 7 січня 2019 року.

У звичний робочий графік українці повернуться з вівторка, 8 січня. Саме на цей день призначений і початок третьої навчальної чверті в українських школах. Розпочнуться шкільні канікули 22 грудня.