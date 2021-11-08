Активіст Виговський звернувся до СБУ – він стверджує, що за ним стежать

Активіст Микола Виговський 8 листопада заявив, що подав заяву до Служби безпеки України через ознаки стеження за собою. Про це він повідомив під будівлею СБУ, куди прийшов разом зі своїм адвокатом Масі Найємом.

Виговський розповів, що 12 жовтня виявив під дном свого автомобіля пристрій, який згодом виявився gps-трекером. Згодом під час огляду на станції технічного обслуговування у автомобілі знайшли пристрій для прослуховування. Як заявив активіст, обидва пристрої він спершу віддав «друзям, які мають необхідні технічні навички для вивчення»

«Я вирішив, що хай спочатку дослідять люди, які точно дослідять, а вже потім йти до правоохоронних органів, які, скоріш за все, саботуватимуть це розслідування. Після цього, минулого четверга я вирішив ще перевірити квартиру на наявність пристроїв для стеження. Самих пристроїв спеціаліст не знайшов, але знайшов дивний отвір у частині гіпсокартонової стелі, навколо якого були сліди свіжої штукатурки», – скаже активіст.

Він наводить слова фахівця, який здійснював огляд і припустив, що це може свідчити про наявність в квартирі пристрою, який згодом вилучили, коли Виговського не було вдома.

Активіст не озвучив конкретних версій, хто може стояти за стеженням, але припустив, що це може бути пов’язано з його участю в акціях протесту або протидією законопроєкту 5655, який стосується містобудування.

«Це можуть бути правоохоронці в зв’язку з якимись акціями і інші ворожі внутрішньоукраїнські або неукраїнські сили, зацікавлені в дестабілізації ситуації. Чи це було просто стеження, чи підготовка нападу, чи підготовка й фабрикація якоїсь кримінальної справи для дискредитації мене – жоден із цих варіантів не підходить для цивілізованої країни», – зазначив він.

За словами Виговського, він звернувся до Служби безпеки, тому що переслідування активістів є загрозою національній безпеці.

У пресслужбі СБУ підтвердили, що Виговський сьогодні подавав заяву до відомства.

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Адвокат Масі Найєм уточнив, що заяви стосуються двох статей: незаконного використання спеціальних технічних засобів для отримання інформації та порушення недоторканності приватного життя. Він зазначив, що, якщо СБУ не реагуватиме на заяви, захист Виговського домагатиметься відкриття проваджень через суд.

Представниця Центру прав людини ZMINA Людмила Янкіна, яка також була на брифінгу, висловила думку, що стеження може бути ознакою загрози безпеці та життю Виговського.

«Маємо на меті зараз надати Миколі всі безпекові заходи і захистити його фізично, тому що вважаємо, що його життя і здоров’я в небезпеці. Ми хочемо його захистити, допоки його не захистять правоохоронні органи», – сказала вона.

За даними правозахисниці, наразі менше 1% справ про напади на активістів доходять до суду.