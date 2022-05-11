Потік на в’їзд на західному кордоні після 9 травня перевищив потік на виїзд – ДПСУ

Потік громадян на в’їзд в Україну через західний кордон 10 травня знову перевищив потік на виїзд, востаннє таке перевищення фіксували 2 травня, повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

За її даними, 10 травня Україну залишило понад 29 тисяч людей порівняно з 27 000 напередодні, тоді як кількість прибулих до країни зросла до 34 тисяч із 25-ти тисяч днем раніше.

Повідомляється, що минулої доби кількість оформлених транспортних засобів із гуманітарними вантажами знизилась до 166 із 219 напередодні.

За даними прикордонної служби Польщі у твітері, 10 травня з країни в Україну в’їхало 21,8 тисяч людей, тоді як днем раніше – 15000. У зворотному напрямку потік становив 18,1 тис. порівняно з 17 тис. у понеділок.

Загалом, як зазначає польське прикордонне відомство, від початку повномасштабної війни з України до Польщі прибуло 3,296 млн осіб, а з Польщі до України – 1,160 млн осіб.

За даними ООН від 9 травня, загалом з України від початку війни виїхало 5,9 млн людей.