Українців очікують три вихідних дні поспіль і додатково – наприкінці місяця

Найближчі вихідні в Україні будуть подовжені на один день, оскільки на неділю, 7 травня, припадає свято Трійці, яке є в Україні державним. Відтак, наступний після вихідного дня – понеділок, також буде неробочим, відповідно до законодавства про вихідні і державні свята.

Крім того, за календарем державних свят, у червні на українців очікує ще один додатковий вихідний після 28-го числа, коли країна відзначатиме День Конституції. Оскільки це свято цьогоріч припадає на неділю, то і наступний після нього день також буде вихідним.