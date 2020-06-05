Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
05 червня 2020, Київ 20:32
Новини | Суспільство

Українців очікують три вихідних дні поспіль і додатково – наприкінці місяця

У червні неробочими будуть дні з 6 по 8 червня та з 27 по 29-те

Найближчі вихідні в Україні будуть подовжені на один день, оскільки на неділю, 7 травня, припадає свято Трійці, яке є в Україні державним. Відтак, наступний після вихідного дня – понеділок, також буде неробочим, відповідно до законодавства про вихідні і державні свята.

Крім того, за календарем державних свят, у червні на українців очікує ще один додатковий вихідний після 28-го числа, коли країна відзначатиме День Конституції. Оскільки це свято цьогоріч припадає на неділю, то і наступний після нього день також буде вихідним.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG