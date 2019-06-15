«Трійця – день народження Церкви» – богослов Георгій Коваленко

На п’ятдесятий день після Воскресіння Христового в Єрусалимі дванадцятеро апостолів зібрались на тому місці, де разом з Ісусом Христом звершували Таємну вечерю, й раптом почали говорити і проповідувати різними мовами. Так описує Біблія день зішестя Святого духа на апостолів, відомий в Україні як день святої Трійці, або ж просто Трійці. Про те, яку роль це свято відіграло в історії Православної церкви України і яке значення має нині, Радіо Свобода розповідає ректор Відритого православного університету Святої Софії-премудрості священник Георгій Коваленко.

– День Трійці ми знаємо також як свято на честь Триєдиного Бога. Цього року це 16 червня. Святе письмо повідомляє, що у день Трійці, коли апостоли почали проповідувати різними мовами, до християнської церкви долучились декілька тисяч людей. Власне, тому день Трійці, або ж день зішестя Святого духа часто називають днем народження Церкви. Також цей день відомий під назвою «П’ятдесятниця», оскільки це – п’ятдесятий день після Великодня.

Святе письмо повідомляє, що у день Трійці, коли апостоли почали проповідувати різними мовами, до християнської церкви долучились декілька тисяч людей

В Євангелії від Матвія написано, як Христос наставляв своїх учнів (апостолів): «Ідіть, научайте всі народи, хрестячи їх в Ім’я Отця, і Сина, і Духа Святого».

– Що відомо про день Трійці з різних джерел?

– Це свято відзначали й юдеї до Воскресіння Христового, тож того дня в Єрусалимі було багато людей. Тобто в Єрусалим з’їхались люди з усього світу, котрі належали до старозавітної юдейської віри, і їх здивувало те, що відбувалось: прості рибарі, неосвічені, невчені люди раптом починають говорити різними мовами.

Церква почала широко відзначати Трійцю з четвертого століття, після того, як Церква визнала існування єдиного Бога з одночасним визнанням трьох його проявів: Бог-отець, Бог-син і Бог-дух святий.

– Звідки походить традиція прикрашати храми та оселі зеленню?

– Дійсно, це дуже давня традиція, і я думаю, що ця традиція (прикрашати обійстя зеленню) має дохристиянську історію і походить з прадавніх часів. Але для нас, сучасних людей, Трійця є важливою, сказати б, в екологічному контексті: мусимо дбати, щоб жива природа, яка оточує нас, нами ж не знищувалась.

​– Ви маєте на увазі захист довкілля, живої природи?

– Саме так: ми, люди, маємо берегти наш Богом створений світ.

Ми повинні підтримувати цей Божий сад, в якому нам випало жити, волею Божою, і плекати у ньому кожну рослинку

І якщо ми вже зрізали квітку або зрубали дерево, то треба не забути посадити не одну, а дві квітки, не одне, а кілька дерев. Ми повинні підтримувати цей Божий сад, в якому нам випало жити, волею Божою, і плекати у ньому кожну рослинку. При цьому ми мусимо не лише молитись, аби все було гаразд, але й діяти таким чином, щоб сад цей зростав і розквітав.

Довідка:

День святої Трійці, «П’ятдесятниця» – одне з головних християнських свят, яке у Православній церкві входить до числа дванадесятих свят, а у Римо-католицькій церкві має найвищий статус торжества.