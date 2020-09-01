Прокуратура: затримані 6 членів групи, які викрали підприємця й утримували його понад тиждень

Київські правоохоронці затримали шістьох людей, яких підозрюють у викраденні столичного підприємця, повідомили в столичній прокуратурі.

За даними слідства, підприємця утримували більш як тиждень. Викрадачі вимагали два мільйона доларів за його визволення.

«21 серпня 2020 року під приводом перегляду об’єкту нерухомості за межами Києва зловмисники зустрілися з 48-річним підприємцем у центрі столиці, заманили його до автівки та викрали. Надалі, застосувавши до потерпілого медичні препарати, викрадачі перемістили його до мікроавтобусу та вивезли до недобудованого будинку у Київській області, де почали незаконно утримувати, вимагаючи за звільнення грошові кошти», – розповіли в прокуратурі.

За словами начальника столичної поліції Андрія Крищенка, потерпілий здійснив спробу втечі, вистрибнувши з другого поверху будинку. При падінні підприємець зламав обидві кінцівки та був схоплений викрадачами. Після цього потерпілого перевезли до іншого будинку у Київській області, де продовжили незаконно утримувати упродовж тижня.

29 серпня під час спецоперації підозрюваних затримали. Їм від 35 до 52 років, раніше несудимі. За адресами їх проживання проведено 13 невідкладних обшуків, у ході яких вилучено чорнові записи, боргові розписки, флеш-накопичувачі, мобільні телефони та інші речові докази.

Також під час обшуків вилучили 12 ручних гранатометів, 28 гранат різних систем, більш як 5 тисяч набоїв, автоматичну зброю, пістолети, а також запали та 400 грам тротилу.

Слідство називає організаторами викрадення колишніх партнерів потерпілого, а мотивом – фінансові зобов’язання.

Затриманим інкримінують злочини, передбачені частиною 2 статті 146 та частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу (насильницьке зникнення та вимагання). Організаторів злочину заарештували, ще двох підозрюваних відправили під домашній арешт.