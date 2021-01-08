Суд заарештував матір, яка викинула з вікна свого трирічного сина – прокуратура

Суд заарештував на два місяці киянку, підозрювану в тому, що вона викнула з вікна свого трирічного сина, повідомили Радіо Свобода в столичній прокуратурі.

«Дніпровський районний суд Києва задовольнив клопотання прокурора та обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці», – розповіли в прокуратурі.

6 січня поліція отримала повідомлення, що з восьмого поверху будинку по проспекту Романа Шухевича випала дитина. За даними слідства, до падіння хлопчика причетна його матір: при затриманні вона визнала, що викинула з вікна сина та не хоче жити, повідомили в прокуратурі. Дитину госпіталізували до лікарні «Охматдит» у тяжкому стані.

Провадження відкрите за статтею 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство малолітньої дитини).