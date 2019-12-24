У Росії під час випробувань розбився новий винищувач

Російський винищувач Су-57 розбився під час випробувального польоту в Комсомольську-на-Амурі. Літак зазнав аварії під час випробування двигуна в тайзі за 120 кілометрах від аеродрому базування.

Пілот Су-57 встиг катапультуватися, він живий. Жертв і руйнувань на землі в результаті аварії немає.

Винищувач належав авіаційному заводу імені Гагаріна.

Основними версіями катастрофи називаються несправність і помилку пілотування.

Су-57 (також відомий як Т-50) – російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений конструкторським бюро Сухого. Перший політ новий винищувач здійснив у 2010 році.