У Росії під час випробувань розбився новий винищувач

Російський винищувач Су-57 розбився під час випробувального польоту в Комсомольську-на-Амурі. Літак зазнав аварії під час випробування двигуна в тайзі за 120 кілометрах від аеродрому базування.
Пілот Су-57 встиг катапультуватися, він живий. Жертв і руйнувань на землі в результаті аварії немає.
Винищувач належав авіаційному заводу імені Гагаріна.
Основними версіями катастрофи називаються несправність і помилку пілотування.
Су-57 (також відомий як Т-50) – російський багатоцільовий винищувач п'ятого покоління, розроблений конструкторським бюро Сухого. Перший політ новий винищувач здійснив у 2010 році.
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