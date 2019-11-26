З початку бойових дій на Донбасі військовим виплатили майже 200 млн грн додаткових винагород

Від початку бойових дій на Донбасі виплати за знищену техніку противника, безпосередню участь у бойових діях та за успішне виконання бойового завдання отримали понад 40 тисяч військовослужбовців Збройних сил України, повідомив начальник Управління соціальних виплат Департаменту фінансів Міноборони В’ячеслав Салахов.

«За знищення 151-ї одиниці техніки противника війська профінансовано у сумі понад 4,4 мільйона гривень. Цю виплату отримали 635 військовослужбовців ЗСУ. Винагороду за успішне виконання бойового завдання виплачено понад 13,2 мільйона гривень», – сказав Салахов.

За його словами, найбільш поширену виплату – так звану «бойову тисячу» – отримали понад 38 тисяч військових.

За даними Міноборони, за успішне виконання бойового завдання (виплачується на з’єднання, окрему військову частину, підрозділ розміром від 60,9 до 365,4 тисяч гривень); за знищення (захоплення) техніки противника (виплачується на підрозділ, екіпаж або особі розміром від 12,2 до 243,6 тисяч гривень залежно від виду знищеної (захопленої) техніки).

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року унаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 – 13 200 людей.