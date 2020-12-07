У Фонді соціального страхування розповіли про виплати, пов’язані з COVID-19

У Фонді соціального страхування у відповідь на запит Радіо Свобода повідомили, що за травень-листопад поточного року на виплати через непрацездатність, пов’язану з ізоляцією від COVID-19, витратили понад 56 мільйонів гривень.

У відомстві пояснили, що на сьогодні при заповненні листка непрацездатності відсутня окрема позначка для зазначення причини непрацездатності внаслідок безпосереднього захворювання на COVID-19, водночас причина – «ізоляція від COVID-19» прописується.

«Так, за травень-листопад 2020 року за причиною непрацездатності «Ізоляція від COVID-19» прийнято заявки-розрахунки для надання допомоги для більш ніж 56,3 тисяч застрахованих осіб для оплати 57,3 тисяч листків непрацездатності. На оплату такої допомоги Фондом витрачено понад 56 млн. грн, в тому числі близько 16 млн.грн у жовтні та майже 17,5 млн.грн у листопаді поточного року», – йдеться у відповіді Фонду соціального страхування на запит Радіо Свобода.

Повідомляється також, що станом на 1 грудня фондом призначено допомогу по тимчасовій непрацездатності внаслідок «гострого професійного захворювання» 1,2 тис.працівникам медичних закладів по 1,7 тис.листків непрацездатності на суму 6,4 млн.грн, в тому числі у листопаді поточного року по 495 листкам на суму 1,9 млн.грн.

Загалом, за березень-листопад поточного року, Фонд прийняв заявки щодо надання допомоги через тимчасову непрацездатність для більш ніж 1,6 млн. застрахованих осіб для оплати листків непрацездатності на суму майже 8,3 млрд.грн., повідомили для Радіо Свобода у відомстві.

За весь час пандемії в Україні захворіли 821 947 людей, одужали – 423 704, померли – 13 733.