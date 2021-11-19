У США виправдали хлопця, звинуваченого у вбивстві двох людей під час протестів минулого року

Суд присяжних у штаті Вісконсін визнав невинним за всіма пунктами 18-річного Кайла Ріттенгауса, якого звинувачували в умисному вбивстві двох людей та ще чотирьох злочинах під час протестів проти расової дискримінації та заворушень у місті Кеноша (штат Вісконсін) у серпні 2020 року.

Ріттенгаус у суді наполягав, що діяв із метою самозахисту. На момент скоєння злочину, в якому його звинувачували, хлопцеві було 17 років. Даючи у суді свідчення про події 25 серпня минулого року, він заплакав.

Прокурор вимагав визнати дії Ріттенгауса навмисними. Присяжні ухвалювали рішення у справі майже чотири дні. Виправдальний вердикт, не виключено, спровокує протести.

Протести в Кеноші почалися під гаслом Black Lives Matter через те, що поліцейський під час затримання тяжко поранив афроамериканця Джейкоба Блейка, вистріливши йому в спину кілька разів.

Під час нічних заворушень озброєний Ріттенгауз приїхав до Кеноші з містечка в Іллінойсі за 30 кілометрів звідти: як він пояснював, щоб захистити мешканців цього міста та їхню власність. Він застрелив неозброєного Джозефа Розенбаума, який намагався відібрати у Ріттенгауса гвинтівку після того, як почув постріли (за словами свідків, їх зробив хтось інший). Інший чоловік, застрелений Ріттенгаусом, – Ентоні Хубер, він вдарив озброєного підлітка скейтом, коли той лежав на землі. Ще один постраждалий, поранений Гейдж Гросскройц, був озброєний пістолетом.