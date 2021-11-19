Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Міжнародні

У США виправдали хлопця, звинуваченого у вбивстві двох людей під час протестів минулого року

На момент скоєння злочину, в якому звинувачували Кайла Ріттенгауса, йому було 17 років

Суд присяжних у штаті Вісконсін визнав невинним за всіма пунктами 18-річного Кайла Ріттенгауса, якого звинувачували в умисному вбивстві двох людей та ще чотирьох злочинах під час протестів проти расової дискримінації та заворушень у місті Кеноша (штат Вісконсін) у серпні 2020 року.

Ріттенгаус у суді наполягав, що діяв із метою самозахисту. На момент скоєння злочину, в якому його звинувачували, хлопцеві було 17 років. Даючи у суді свідчення про події 25 серпня минулого року, він заплакав.

Прокурор вимагав визнати дії Ріттенгауса навмисними. Присяжні ухвалювали рішення у справі майже чотири дні. Виправдальний вердикт, не виключено, спровокує протести.

Протести в Кеноші почалися під гаслом Black Lives Matter через те, що поліцейський під час затримання тяжко поранив афроамериканця Джейкоба Блейка, вистріливши йому в спину кілька разів.

Під час нічних заворушень озброєний Ріттенгауз приїхав до Кеноші з містечка в Іллінойсі за 30 кілометрів звідти: як він пояснював, щоб захистити мешканців цього міста та їхню власність. Він застрелив неозброєного Джозефа Розенбаума, який намагався відібрати у Ріттенгауса гвинтівку після того, як почув постріли (за словами свідків, їх зробив хтось інший). Інший чоловік, застрелений Ріттенгаусом, – Ентоні Хубер, він вдарив озброєного підлітка скейтом, коли той лежав на землі. Ще один постраждалий, поранений Гейдж Гросскройц, був озброєний пістолетом.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG