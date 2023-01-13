У Росії чоловіка засудили до 7 років колонії за спробу виїхати воювати на боці України

Обласний суд російського міста Брянськ засудив до семи років у колонії суворого режиму місцевого жителя Іллю Куцева, який, як випливає з вироку, збирався виїхати з Росії до України, щоб там воювати на боці ЗСУ. Сам Куцев провину не визнав.

Іллю Куцева затримали разом із братом, коли вони намагалися виїхати потягом до Білорусі, повідомляє пресслужба суду. За даними ФСБ, Куцев мав намір з Білорусі поїхати до України та вступити до «Легіону «Свобода Росії», в якому на боці українських Збройних сил воюють російські громадяни.

Іллю Куцева визнали винним за статтею про замах на участь в іноземному озброєному формуванні, що загрожує інтересам Росії. Сім років – найсуворіший вирок, винесений за цією статтею.

Раніше за звинуваченням у спробі вступити у війну на боці України засуджували жителя Красноярська – на чотири роки та вісім місяців, а також волгоградця на чотири роки колонії.