У Білорусі трьох «рейкових партизанів» засудили до понад 20 років ув’язнення

Суд у Білорусі ухвалив вирок трьом «рейковим партизанам», призначивши їм позбавлення волі строком від 21 до 23 років у колонії. Про це повідомив 27 грудня правозахисний проєкт «Вясна».

Згідно з вироком, Дмитра Равіча засудили до 22 років колонії посиленого режиму, Дениса Дікуна – до 23 років, а Олега Молчанова – до 21 року колонії.

Усіх трьох звинувачували в участі в екстремістському формуванні, акті тероризму, вчиненому організованою групою, що спричинив тяжкі наслідки і створює загрозу загибелі людей, пошкодження шляхів сполучення, державній зраді.

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Слідство стверджувало, що 29-річний житель міста Світлогорськ в лютому цього року «вступив до екстремістського формування BYPOL/«мобілізаційний план «Перемога» та отримав від їхніх керівників завдання «щодо виведення з ладу залізничної інфраструктури на території Гомельської області».

За версією слідства, чоловік «запропонував вступити у злочинну спільноту своїм друзям» 33 та 50 років. Білоруська влада стверджує, що «представники екстремістських формувань сплатили їм усі витрати на підготовку, а також перевели на електронний гаманець гроші за виконану роботу» – трохи більше 1000 білоруських рублів ($364 долара).

Слідство заявило, що всі троє «вночі з 28 лютого на 1 березня, згідно з отриманим завданням, підпалили релейну шафу з обладнанням», чим завдали збитків на суму понад 55 тисяч білоруських рублів (близько $20 тис доларів).

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КДБ Білорусі вніс Равіча, Дікуна та Молчанова до списку осіб, «причетних до терористичної діяльності».

Білорусь не є прямим учасником війни в Україні, але вона надала матеріально-технічну підтримку Росії для вторгнення, дозволивши російським військам увійти в Україну через свою територію.

У жовтні Олександр Лукашенко визнав участь Білорусі у війні Росії проти України, але наголосив, що білоруси «нікого не вбивають».