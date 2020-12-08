Суд в Ірані залишив у силі смертний вирок опозиційному журналістові

Верховний суд Ірану залишив у силі смертний вирок, винесений опозиційному журналісту і активісту Рухоллі Заму за завинуваченнями, що його робота в інтернеті буцімто спровокувала загальнонаціональні протести в 2017 році. Про таке рішення суду заявив офіційний представник судової системи Голамхоссейн Есмаїлі 8 грудня. Він не повідомив, коли саме суд виніс це рішення.

Зам був засуджений до смертної кари Революційним судом Ірану у червні. Міжнародна організація «Репортери без кордонів» назвала цей вирок «вкрай несправедливим».

Створений Рухоллою Замом сайт AmadNews та канал у сервісі Telegram повідомляли іранцям про час протестів та публікували інформацію про зловживання іранських чиновників.

Зам жив і працював у вигнанні в Парижі, але його заманили до Ірану, де він був заарештований у жовтні 2019 року за незрозумілих обставин. Французька влада заявляла, що «рішуче засуджує» цей крок.

Пізніше Зам з’явився в телевізійному ефірі, він визнавав свої правопорушення і просив вибачення за свою минулу діяльність. І хоча він заперечував звинувачення в підбурюванні до насильства, але відкрито визнав, що місія AmadNews полягала в поваленні уряду.

Протести 2017 року стали в Ірані найпотужнішими після масових заворушень у 2009 році. Тисячі учасників протестів були затримані поліцією, 25 людей загинули.