У Дніпрі відкрилась виставка реліквій єпископа УГКЦ Андрея Шептицького

4 жовтня в Меморіальному будинку-музеї академіка Яворницького у Дніпрі відкрили виставку, присвячену єпископу УГКЦ, громадському діячеві та меценату Андрею Шептицькому.

На виставці представили більше 60 речей з колекцій Львівського музею історії релігії, Музею митрополита Андрея Шептицького Львівської архієпархії УГКЦ та приватної колекції «Студіон». Частина з них вперше полишила Львів.

За словами організаторів, усі експонати – оригінали. Це особисті речі Андрея Шептицького, зокрема його одяг та жезл, а також речі його родини – ікони, портрети, предмети побуту.

«Найцінніші речі – це є волосся митрополита, «Євангеліє», якого він торкався, його особистий плащ… І прошу відзначити: граф, митрополит, мільйонер – в якому плащі він ходив. Дуже полатаному… Всі кошти він віддавав на вдів, на сиріт, на мистецтво, на вишкіл молоді, на підтримку музею, допомагав професорам і фінансував український підпільний університет. Головна мета виставки – познайомити з особистістю Андрея Шептицького, щоб його знав увесь український світ, не тільки галичани», – розповів Радіо Свобода директор Музею митрополита Андрея Шептицького при соборі Святого Юра, що у Львові, отець Севастьян Дмитрух.

Один із відвідувачів виставки, директор дніпровського музею «Пам’ять єврейського народу та Голокост в Україні» Ігор Щупак відзначив великий внесок Шептицького в справу порятунку євреїв під час Другої світової війни.

«І для тих, кого він рятував, і для тих, хто знає про його подвиг, це свята людина. Однак його беатифікація триває вже більш ніж 60 років. Приблизно стільки ж триває процес надання йому звання «праведника народів світу», хоча відомо, що він врятував понад 150 людей, і є очевидні свідчення», – сказав Ігор Щупак.

За словами директорки Меморіального будинку-музеї академіка Яворницького Яни Тимошенко, виставка, присвячена Шептицькому – унікальна подія для Дніпра.

«До цього нічого подібного не відбувалось. Виставка особистих речей митрополита Шептицького навіть не вивозилась зі Львова. Особисті речі митрополита розділені між кількома державними та приватними колекціями, і треба було ще їх зібрати», – зауважила вона.

Виставка триватиме до грудня 2018 року.